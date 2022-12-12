ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст подякував тренеру за наданні знання.

Після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу-2022 від Хорватії, головний тренер команди Тіте залишив свою посаду.

Легендарний захисник бразильців Дані Алвес тепло попрощався з фахівцем.

"Тренере, я пишу тобі це повідомлення, щоб подякувати за все, що ти робив для нас всі ці роки. Завдяки тобі ми стали особливими. Ми вирізняємося своїм характером, своєю скромністю і, перш за все, історіями про подолання труднощів і великими душами.

Є медалі, які лежать не на грудях, а на душі, і праця з тобою — одна з таких. Дякуємо, що навчили нас, як бути чоловіками, єдиним цілим, дітьми, друзями, братами та людьми. Можливо, те, що ми маємо сьогодні, не має жодної цінності, а може бути, що все ще є люди, які вірять, наскільки це цінно та важливо.

Це наша остання подорож. Я б нічого не змінив. Я бажаю тобі всього найкращого та найчистішого в цьому житті та в наступному. Результат гри ніколи не змінить нашого життя.

Цей відкритий лист не тільки для того, щоб ти його прочитав, а й для того, щоб усі знали, що твої цінності неможливо оскаржити. З великою любов'ю та повагою дякую тобі за всі ці роки плідної праці на благо кращої країни у світі", — написав Алвес.