ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Бразилії написав відкритого листа керманичу.

Збірна Бразилії несподівано завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі поразкою в серії пенальті від Хорватії на стадії чвертьфіналу (1:1, 2:4 – пен.).

Хорватія — Бразилія 1:1 (4:2 по пен.) Відео голів та огляд матчу 09.12.2022

За підсумками цього матчу головний тренер п’ятиразових чемпіонів світу Тіте був вимушений залишити власну посаду.

Провідний гравець "пентакампеонів" Неймар не міг залишитись осторонь цієї події, і тому написав листа на адресу колишнього керманича.

"До моменту особистої зустрічі, ми багато разів перетинались на футбольному полі, проте чи здивую я вас, якщо скажу, що думав, що Тіте може роздратувати будь-якого?

Це, напевно, тому що ти тоді зібрав команду, зробив мене її лідером, дав можливість відзначатись голами, проте все одно постійно говорив погано про мою гру. Проте доля є доля, і зрештою ми зігрались.

Я знав вас як тренера і вже знав, що ви добре впораєтесь із своїми обов’язками. Але як людина, ви — найкращий. Ти зустрів мене тоді, дізнався мою історію, і це було важливо для мене.

Я прийшов сюди відкрито подякувати вам за всі ті вчення, які ви нам дали... Боже, як їх було багато!

Ви завжди будете одним із найкращих тренерів, що мав або тільки матиму в своїй кар’єрі, я завжди буду вас звеличувати. Ми мали прекрасні моменти, але ми також мали моменти, які робили нам дуже боляче, і останній із них буде болітиме ще довго.

Ми всі заслужили бути нагородженими цьогорічним Кубком світу, заслужили за все, що ми зробили для цього, але Бог того не хотів. Він хотів від нас терпіння. Бог дає нам все необхідне!

Дякую, професоре Тіте, за всі ваші вчення. І якщо й існує ваш вислів, який я ніколи не забуду, то це: "Будьте ментально сильними!". Зараз нам це дуже знадобиться", — ідеться в зверненні Неймара.

На чемпіонаті світу-2022 в Катарі Неймар за три матчі забив два голи та віддав один гольовий пас.