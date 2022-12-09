ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець висловився щодо звільнення посади головного тренера команди.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте залишив свою посаду. Це він підтвердив на післяматчевій прес-конференції після вильоту в 1/4 фіналу ЧС-2022 від Хорватії.

"Це дуже болюча поразка. Але я нормально себе почуває, у злагоді із самим собою. Просто це кінець циклу. Моя робота добігла свого кінця. Як я й казав понад 1,5 роки тому, циклам прийнято завершуватись.

Зараз я не в змозі оцінити виконану мною роботу у збірній Бразилії. Згодом ви зробите цю оцінку самостійно. Я не маю такої можливості зараз, після такого вильоту", — цитує фахівця Globo Esporte.

Тіте тренував збірну Бразилії з 2016 по 2022 рік, провівши на цій посаді 81 поєдинок. 60 матчів він зміг виграти.