ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 5 грудня 2022, 17:00.

Збірна Хорватії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Японію та пройшла до чвертьфіналу турніру.

Японці вийшли вперед завдяки голу Маеди в кінці першого тайму, на що голом відповів Перішич.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Японія — Хорватія в 1/8 фіналу ЧС-2022:

Японія — Хорватія 1:1 (за пенальті 1:3)

Голи: Маеда, 44 — Перішич, 56.

Японія: Гонда — Томіясу, Йосіда, Танігучі — Нагатомо (Мітома, 64), Моріта (Танака, 106), Ендо, Іто — Камада (Сакаї, 75), Доан (Мінаміно, 87), Маеда (Асано, 64).

Хорватія: Лівакович — Баришич, Гвардіол, Ловрен, Юранович — Модрич (Маєр, 98), Брозович, Ковачич (Влашич, 99) — Перішич (Оршич, 106), Крамарич (Пашалич, 68), Петкович (Будімір, 62 (Лівая, 106)).

Попередження: Ковачич, Баришич.