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У результаті португальська зірка вибрала чемпіонат Саудівської Аравії.

Канзас Сіті хотів підписати контракт з колишнім нападником Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Про це повідомляє журналіст ESPN Тейлор Твеллман у своєму твіттері.

За інформацією джерела, фінансові умови від клубу МЛС були дуже близькими до тих, які запропонував саудівський Аль-Наср.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 37-річний португалець отримуватиме близько 75 мільйонів доларів на рік, а з урахуванням бонусів сума збільшиться до 200 млн.

Також журналіст Фабриціо Романо додає, що Канзас вів переговори з Роналду ще до його інтерв'ю та відходу з МЮ.

Раніше Аль-Наср офіційно оголосив про трансфер Роналду, контракт із яким став найбільшим в історії футболу.