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30-річний камерунець зацікавив кілька клубів.

Нападник Ан-Насра Венсан Абубакар поки що є гравцем саудівського клубу, незважаючи на останні чутки про те, що він покинув команду. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу та 30-річний камерунець поки що не домовилися про розірвання контракту.

Також наголошується, що ситуація цілком може вирішитись до кінця зимового трансферного вікна, оскільки у послугах форварда зацікавилися кілька клубів.

Нагадаємо, Ан-Наср був змушений попрощатися з Абубакаром, щоб звільнити місце у заявці серед легіонерів для португальця Кріштіану Роналду.

У нинішньому сезоні Абубакар провів 12 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі.