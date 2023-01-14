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37-річний француз провів 35 матчів із 2008 року.

Воротар Ренна Стів Манданда незабаром завершить міжнародну кар'єру у збірній Франції. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 37-річний француз вирішив закінчити виступи у складі національної команди.

Манданда дебютував у збірній у травні 2008 року. Проте за цей час він провів 35 поєдинків.

Разом із національною командою Манданда виграв ЧС-2018, а також став срібним призером Євро-2016 та ЧС-2022.

Нагадаємо, раніше кар'єру у збірній Франції завершив капітан та воротар Уго Льоріс.