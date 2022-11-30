ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Неймовірне досягнення голкіпера французької збірної.

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу збірна Франції другим складом поступилася Тунісу з рахунком 0:1.

У воротах "Ле Бле" відіграв досвідчений кіпер Стів Манданда. Тим самим страж воріт встановив нове найвище досягнення французької національної збірної. Він став найстаршим гравцем в історії "Ле Бле. Манданда взяв участь у грі у 37 років та 247 днів. Раніше цей рекорд належав Бернарду Ламу, який зіграв проти збірної Англії у вересні 2000 року у віці 37 років та 148 днів.

Раніше ми писали, що Франція не програвала на груповому етапі чемпіонату світу 12 років.