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До цього, протягом 20 років, екіпірування для італійців постачала Puma.

Збірна Італії представила свою нову форму від нового технічного спонсора Adidas. Про це повідомляє прес-служба Італійської федерації футболу.

Нагадаємо, до цього моменту протягом 20 років італійці співпрацювали з компанією Puma.

Нова домашня форма виконана у синіх кольорах, а гостьова – у білому з яскравими візерунками.

Дизайн гостьового комплекту натхнен мармуром — природним, географічним та культурним елементом, який представляє пам'ятники та культурні об'єкти Італії.

Дебют нового екіпірування пройде завтра, 18 січня, коли юнацька збірна Італії зіграє проти Іспанії.