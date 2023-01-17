До цього, протягом 20 років, екіпірування для італійців постачала Puma.
figc.it
17 січня 2023, 13:17
Збірна Італії представила свою нову форму від нового технічного спонсора Adidas. Про це повідомляє прес-служба Італійської федерації футболу.
Нагадаємо, до цього моменту протягом 20 років італійці співпрацювали з компанією Puma.
Нова домашня форма виконана у синіх кольорах, а гостьова – у білому з яскравими візерунками.
Дизайн гостьового комплекту натхнен мармуром — природним, географічним та культурним елементом, який представляє пам'ятники та культурні об'єкти Італії.
Дебют нового екіпірування пройде завтра, 18 січня, коли юнацька збірна Італії зіграє проти Іспанії.