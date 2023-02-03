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Команда португальської зірки не може виграти вже два матчі поспіль.

Ан-Наср у матчі 15 туру чемпіонату Саудівської Аравії в гостях поділив очки з Аль-Фатехом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині, коли у воротах Ан-Насра відзначився колишній гравець Барселони Крістіан Тельо. Потім наприкінці першого тайму Андерсон Таліска зрівняв цифри на табло. На 58 хвилині Соф'ян Бендебка знову вивів господарів уперед, але останнє слово було за гостями.

На третій компенсованій хвилині до другого тайму гості заробили пенальті, який реалізував капітан команди Кріштіану Роналду, який вийшов у стартовому складі Ан-Насра. Для нього це дебютний гол у Саудівській Аравії.

Також зазначимо, що на п'ятій компенсованій хвилині з поля було видалено автора першого гола Ан-Насра — Таліску, який отримав пряму червону картку.

Після 15 ігор Ан-Наср набрав 34 очки та посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату. Аль-Фатех має 22 очки і шостий рядок.