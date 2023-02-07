Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 6 лютого:

З'явилася інформація про можливе виключенням Манчестер Сіті з АПЛ через порушення фінансового фейр-плею.

Андрій Лунін потрапив до заявки мадридського Реалу на клубний чемпіонат світу, тоді як Тібо Куртуа там відсутній.

Тренер Жирони Мічел заявив, що у матчі з Валенсією ми всі побачили далеко не найкращу версію Віктора Циганкова.