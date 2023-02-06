Українець захищатиме ворота "вершкових" в матчах КЧС.
Реал, офіційний твіттер Реала
06 лютого 2023, 20:21
Реал оголосив заявку на матчі Клубного чемпіонату світу. Нагадаємо, мадридці вступають у турнір зі стадії півфіналу, де на них чекає протистояння з єгипетським Аль-Ахлі. Матч відбудеться 8 лютого, початок — о 21:00.
В заявку "королівського клубу" потрапив український голкіпер Андрій Лунін, який стане основним "першим номером" в матчах КЧС, оскільки травмований Тібо Куртуа не поїде на турнір через травму. Також не зіграють на чемпіонаті світу захисники Едер Мілітао, Ферлан Менді та нападник Карім Бензема.
ЗАЯВКА РЕАЛА:
Воротарі: Лунін, Луїс Лопес, Каньїсарес
Захисники: Карвахаль, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Марвел
Півзахисники: Кроос, Модрич, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Маріо Мартін, Аррібас
Нападники: Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано
У фіналі переможець цієї пари зіграє з сильнішим із протистояння Фламенго – Аль-Хілаль. Вирішальний матч відбудеться 11 лютого.