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Українець захищатиме ворота "вершкових" в матчах КЧС.

Реал оголосив заявку на матчі Клубного чемпіонату світу. Нагадаємо, мадридці вступають у турнір зі стадії півфіналу, де на них чекає протистояння з єгипетським Аль-Ахлі. Матч відбудеться 8 лютого, початок — о 21:00.

В заявку "королівського клубу" потрапив український голкіпер Андрій Лунін, який стане основним "першим номером" в матчах КЧС, оскільки травмований Тібо Куртуа не поїде на турнір через травму. Також не зіграють на чемпіонаті світу захисники Едер Мілітао, Ферлан Менді та нападник Карім Бензема.

ЗАЯВКА РЕАЛА:

Воротарі: Лунін, Луїс Лопес, Каньїсарес

Захисники: Карвахаль, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Марвел

Півзахисники: Кроос, Модрич, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Маріо Мартін, Аррібас

Нападники: Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано

У фіналі переможець цієї пари зіграє з сильнішим із протистояння Фламенго – Аль-Хілаль. Вирішальний матч відбудеться 11 лютого.