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Квіз на день народження легендарного бомбардира.

Кріштіану Роналду вже 38. Черговий день народження він зустрічає на теплому Сході – без особливих турнірних амбіцій, але із зарплатнею, яка здатна втішити будь-кого. Він був під променями софітів досить довго, щоб зараз насолоджуватись життям – життям абсолютної легенди, одного із символів самого футболу для мільярдів людей.

Два десятки років Роналду був символом не стiльки перемог, скiльки викликів. Виграв він дуже й дуже багато, але, звичайно, зазнав і багато поразок. Феноменальним було його бажання знову і знову перемагати: не зупинитись ані після Золотого М'яча, ані після перемоги на Євро, ані після чергового індивідуального рекорду. Захмарна цілеспрямованість, готовність боротися спочатку з реальними опонентами, потім з футбольною історією, а під кінець і з часом зробила Кріштіану справжнім феноменом.

Роналду так давно і міцно на увазі, що не знати про нього все, здавалося б, неможливо. Але подивимося, чи зможете ви відповісти правильно на всі питання нашого святкового випуску футбольного ЩДК. Пишіть результати у коментарі!