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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 9 лютого:

У віці 63 років помер екс-гравець Атлетіко та Барселони Маркос Алонсо Пенья — батько нинішнього гравця Барси Маркоса Алонсо...

Стало відомо про перезапуск Суперліги.

Кріштіану Роналду відзначився покером у Саудівській Аравії.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.