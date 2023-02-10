Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 лютого.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У четвер, 9 лютого:
У віці 63 років помер екс-гравець Атлетіко та Барселони Маркос Алонсо Пенья — батько нинішнього гравця Барси Маркоса Алонсо...
Стало відомо про перезапуск Суперліги.
Кріштіану Роналду відзначився покером у Саудівській Аравії.
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