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Для українського воротаря це п'ятий титул у складі мадридського клубу.

Мадридський Реал у фіналі Клубного чемпіонату світу обіграв саудівський Аль-Хіляль з рахунком 5:3.

Таким чином, воротар "вершкових" Андрій Лунін, який провів два матчі на турнірі, став другим українцем, який зміг виграти цей турнір.

Нагадаємо, 2009 року переможцем турніру ставав захисник Дмитро Чигринський, який тоді виступав за Барселону. Однак у матчах КЧС він на полі не з'являвся.

Для Луніна це п'ятий трофей у складі мадридського клубу. Раніше він вигравав Ла Лігу, Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Лунін став найгіршим гравцем фінального матчу Клубного чемпіонату світу.