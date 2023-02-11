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У 24-річного воротаря не було жодного сейву, а всі три удари у площину завершилися взяттям воріт.

У фіналі Клубного чемпіонату світу мадридський Реал обіграв саудівський Аль-Хіляль із рахунком 5:3.

У цьому матчі взяв участь український воротар "вершкових" Андрій Лунін, який пропустив три м'ячі.

За свою гру 24-річний українець отримав найгіршу оцінку від авторитетного статистичного порталу SofaScore – 5,7 балів.

За весь матч Лунін не зробив жодного сейву, а три удари у площину його воріт завершилися голами саудівського клубу. Також на його рахунку 22 з 23 точних пасів, один винос та дві з трьох точних довгих передачі.

Також зазначимо, що Лунін уперше в кар'єрі пропустив три м'ячі у складі Реалу.