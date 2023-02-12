Визначились найкращі гравці минулого розіграшу турніру.
Федеріко Вальверде, Вінісіус Жуніор та Лусіано В'єтто, SportsCenter
12 лютого 2023, 00:55
Мадридський Реал у фіналі Клубного чемпіонату світу обіграв саудівський Аль-Хіляль (5:3) та став переможцем турніру.
За підсумками турніру визначилася трійка найкращих футболістів.
Золотий м'яч дістався вінгеру "вершкових" Вінісіусу Жуніору, який провів два матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.
Срібний м'яч завоював півзахисник Реала Федеріко Вальверде, на рахунку якого дві гри та три забиті м'ячі.
Бронзова сфера дісталася нападникові Аль-Хіляля Лусіано В'єтто, який відіграв три матчі, в яких відзначився трьома голами.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Аль-Хіляль.