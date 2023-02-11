Іспанія

Уругвайський хавбек вразив ворота Аль-Хіляля у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Наразі відбувається фінал Клубного чемпіонату світу, в якому мадридський Реал зустрічається з Аль-Хілялем.

Другий м'яч у ворота саудівського клубу був забитий на 18 хвилині поєдинку, а його автором став півзахисник "вершкових" Федеріко Вальверде, для якого це був десятий гол цього сезону.

Нагадаємо, у вересні головний тренер Реала Карло Анчелотті зробив заяву, згідно з якою він був готовий порвати свою тренерську ліцензію, якщо Федеріко не заб'є десять голів за цей сезон.

Потім у жовтні Вальверде забив у ворота Ельче (3:0) у чемпіонаті Іспанії та сказав, що не хоче бути причиною відставки італійця, пообіцявши працювати над собою.

Нинішнього сезону Вальверде провів 33 матчі, в яких забив 10 голів та віддав чотири результативні передачі.

Таким чином, Анчелотті може спати спокійно, з цілою тренерською ліцензією, а Вальверде хай краще продовжить працювати над собою.

На Football.ua доступна текстова трансляція матчу Реал – Аль-Хіляль.