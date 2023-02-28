Свій вибір у чоловічому футболі зробили чотири представники нашої держави.
Руслан Ротань, УАФ
28 лютого 2023, 09:54
У понеділок, 27 лютого, у столиці Франції Парижі відбулося голосування за найкращих у футболі за підсумками 2022 року.
Свій вибір від кожної країни робили головний тренер національної збірної, її капітан та представник ЗМІ. У випадку України голосували головний тренер молодіжки Руслан Ротань, Андрій Ярмоленко та Валерій Новобранець.
Також слід зазначити, що у ролі тренера збірної Вірменії участь у голосуванні прийняв Олександр Петраков.
Ротань: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Карім Бензема
Ярмоленко: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Карім Бензема
Новобранець: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Ерлінг Голанд
Петраков: 1. Кіліан Мбаппе; 2. Ліонель Мессі; 3. Роберт Левандовські
Ротань: 1. Карло Анчелотті; 2. Хосеп Гвардіола; 3. Ліонель Скалоні
Ярмоленко: 1. Ліонель Скалоні; 2. Карло Анчелотті; 3. Хосеп Гвардіола
Новобранець: 1. Ліонель Скалоні; 2. Хосеп Гвардіола; 3. Карло Анчелотті
Петраков: 1. Карло Анчелотті; 2. Ліонель Скалоні; 3. Дідьє Дешам
Ротань: 1. Тібо Куртуа; 2. Едерсон; 3. Аліссон
Ярмоленко: 1. Алісон; 2. Едерсон; 3. Тібо Куртуа
Новобранець: 1. Аліссон; 2. Еміліано Мартінес; 3. Тібо Куртуа
Петраков: 1. Едерсон; 2.Тібо Куртуа; 3. Аліссон.