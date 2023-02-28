Україна

Свій вибір у чоловічому футболі зробили чотири представники нашої держави.

У понеділок, 27 лютого, у столиці Франції Парижі відбулося голосування за найкращих у футболі за підсумками 2022 року.

Свій вибір від кожної країни робили головний тренер національної збірної, її капітан та представник ЗМІ. У випадку України голосували головний тренер молодіжки Руслан Ротань, Андрій Ярмоленко та Валерій Новобранець.

Також слід зазначити, що у ролі тренера збірної Вірменії участь у голосуванні прийняв Олександр Петраков.

Ротань: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Карім Бензема

Ярмоленко: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Карім Бензема

Новобранець: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Ерлінг Голанд

Петраков: 1. Кіліан Мбаппе; 2. Ліонель Мессі; 3. Роберт Левандовські

Ротань: 1. Карло Анчелотті; 2. Хосеп Гвардіола; 3. Ліонель Скалоні

Ярмоленко: 1. Ліонель Скалоні; 2. Карло Анчелотті; 3. Хосеп Гвардіола

Новобранець: 1. Ліонель Скалоні; 2. Хосеп Гвардіола; 3. Карло Анчелотті

Петраков: 1. Карло Анчелотті; 2. Ліонель Скалоні; 3. Дідьє Дешам

Ротань: 1. Тібо Куртуа; 2. Едерсон; 3. Аліссон

Ярмоленко: 1. Алісон; 2. Едерсон; 3. Тібо Куртуа

Новобранець: 1. Аліссон; 2. Еміліано Мартінес; 3. Тібо Куртуа

Петраков: 1. Едерсон; 2.Тібо Куртуа; 3. Аліссон.