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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 1 лютого:

Німецький Нюрнберг, що виступає в Другій Бундеслізі присвятив перемогу над Зандгаузеном Україні.

Жозе Моурінью пропускатиме два найближчих матчі Серії A через неналежну поведінку в матчі проти Кремонезе.

Помер рекордсмен чемпіонатів світу Жюст Фонтен.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.