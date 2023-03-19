Нова угода розрахована до кінця мундіалю у 2026 році.
Златко Даліч, hns-cff.hr
19 березня 2023, 12:47
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч підписав новий контракт із національною командою. Про це повідомляє прес-служба Хорватського футбольного союзу.
Нова угода з 56-річним хорватом розрахована до кінця чемпіонату світу 2026 року.
Під керівництвом Даліча Хорватія доходила до фіналу ЧС-2018 та півфіналу ЧС-2022.
На рахунку Даліча 70 проведених матчів на чолі "клітчастих", з яких хорвати виграли 34, а також 18 разів зіграли внічию.
У найближчих матчах Хорватія зіграє проти Уельсу (25 березня) та Туреччини (28 березня). Обидва матчі у відборі Євро-2024.