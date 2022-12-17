ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець задоволений медалями для збірної Хорватії.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу над Марокко у матчі за третє місце чемпіонату світу-2022.

"Ми отримали "бронзу" з золотим відливом. Дуже складний матч, але ми здобули медалі для всього хорватського народу. Ця бронза для всіх, хто підтримує нас. За два турніри ми взяли дві медалі.

Я хочу присвятити цю перемогу Чиро Блажевичу, з якого все почалося. Він досяг вперше успіхів із країною на чемпіонаті світу. Бос, це тобі. Я можу виграти безліч медалей, але ти завжди будеш головним серед усіх тренерів.

Мало хто чекав від нас на такий виступ. Віддаю належне хлопцям за старанну роботу та гру, яка дала результат. Бронзова медаль на такому турнірі – це приємний результат наших старань та великої праці.

Ми знали, що у Марокко є проблемні місця на полі. Зієш не міг впоратися з Перішичем, а Оршич посіяв паніку в їхньому захисті", — сказав Даліч в інтерв'ю Index.