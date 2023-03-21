Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Де і коли дивитись матч відбору до Євро-2024 Англія — Україна.

У неділю, 26 березня, збірна України зіграє проти Англії у стартовому матчі відбору на чемпіонат Європи-2024.

Англія — Україна: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2024

Гра пройде у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що для Руслана Ротаня це буде дебютний матч біля керма збірної України. Він замінив Олександра Петракова на тимчасовій основі.

Склад збірної України на матч проти Англії

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — Шахтар).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1, Дніпро).

Де дивитись матч Англія – Україна

Поєдинок покажуть у прямому ефірі регіональні канали Суспільного та платформа MEGOGO.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Україна.