Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер шведів — про гру проти Бельгії.

Збірна Швеції в рамках поєдинку першого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи 2024 року приймала Бельгію та поступилась з рахунком 0:3.

"Мені здається, що ми провели хороший матч проти хорошого суперника. Ми мали приблизно стільки ж моментів, скільки й вони, але не забили, а вони забили.

Це один з тих вечорів, коли ти, як тренер, почуваєшся погано. Це важка ніч, але це був перший матч із восьми у цих кваліфікаціях. Нам не слід ні драматизувати, ні сприймати це легковажно", — наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 між Бельгією та Швецією.