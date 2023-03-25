Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Євро-2024, що відбувся 24 березня 2023 року, 21:45.

Напередодні відбірковий раунд чемпіонату Європи-2024 стартував і для групи F, у рамках якої в першому ж турі зустрічались два претенденти на вихід до фінальної частини змагань — збірні Швеції та Бельгії.

Однак дійсно конкурентна боротьба поміж команда в Сульні тривала лише перші півгодини ігрового часу, після чого гостям удалось відкрити рахунок та схилити тем зустрічі на власну користь.

Бельгія контролювала хід зустрічі також і від самого початку другого тайму, коли Ромелу Лукаку вдалось оформити дубль, а вже під завісу основного часу нападник Інтера відзначився хет-триком, тоді як суперники навіть не знайшли в собі сил на належну відповідь.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Швеція — Бельгія у кваліфікації Євро-2024:

Швеція — Бельгія 0:3

Голи: Лукаку, 35, 49, 83

Швеція: Ольсен — Вальквіст, Екдаль, Лінделеф, Аугустінссон (Гудмундссон, 85) — Густафссон, Ольссон (Дьюкереш, 64), Сванберг, Форсберг (Клаессон, 73) — Кулушевські, Ісак (Ібрагімович, 73).

Бельгія: Куртуа — Кастань, Фаєс, Вертонген, Теате (Салемакерс, 85) — Де Брюйне, Онана, Карраско (Опенда, 90) — Лукебакіо (Бакайоко, 61), Лукаку (Борнаув, 85), Троссар (Мангала, 61).

Попередження: Ольссон, Густафссон, Ліндельоф, Кулушевські.