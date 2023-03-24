Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Підопічні Тедеско відправили у ворота супротивника три м'ячі.

Бельгія в рамках поєдинку першого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи 2024 року грала на виїзді проти Швеції.

Команда Доменіко Тедеско відправила у ворота супротивника три м'ячі. В першій половині гри відзначився Ромелу Лукаку.

Згодом, нападник оформив дубль, а ближче до фінального свистка форвард Інтера забив й третій м'яч.

Швеція — Бельгія 0:3

Голи: Лукаку, 35, 49, 83

Швеція: Ольсен — Вальквіст, Екдаль, Лінделеф, Аугустінссон (Гудмундссон, 85) — Густафссон, Ольссон (Дьюкереш, 64), Сванберг, Форсберг (Клаессон, 73) — Кулусевські, Ісак (Ібрагімович, 73)

Бельгія: Куртуа — Кастань, Фаєс, Вертонген, Теате (Салемакерс, 85) — Де Брюйне, Онана, Карраско (Опенда, 90) — Лукебакіо (Бакайоко, 61), Лукаку (Борнаув, 85), Троссар (Мангала, 61)