Підопічні Тедеско відправили у ворота супротивника три м'ячі.
Швеція - Бельгія, getty images
24 березня 2023, 23:45
Бельгія в рамках поєдинку першого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи 2024 року грала на виїзді проти Швеції.
Команда Доменіко Тедеско відправила у ворота супротивника три м'ячі. В першій половині гри відзначився Ромелу Лукаку.
Згодом, нападник оформив дубль, а ближче до фінального свистка форвард Інтера забив й третій м'яч.
Швеція — Бельгія 0:3
Голи: Лукаку, 35, 49, 83
Швеція: Ольсен — Вальквіст, Екдаль, Лінделеф, Аугустінссон (Гудмундссон, 85) — Густафссон, Ольссон (Дьюкереш, 64), Сванберг, Форсберг (Клаессон, 73) — Кулусевські, Ісак (Ібрагімович, 73)
Бельгія: Куртуа — Кастань, Фаєс, Вертонген, Теате (Салемакерс, 85) — Де Брюйне, Онана, Карраско (Опенда, 90) — Лукебакіо (Бакайоко, 61), Лукаку (Борнаув, 85), Троссар (Мангала, 61)