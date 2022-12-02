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На наступному мундіалі візьме участь 48 збірних.

ФІФА продовжує розглядати різні варіанти проведення чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, цього разу ФІФА розглядає можливість відмовитись від нового формату групового етапу турніру, за яким у групах буде по три команди.

Чергові побоювання пов'язані з тим, що останні матчі у групах можуть бути непотрібними та не цікавими з погляду турнірного становища команд.

Зазначається, що можливо в групах будуть по чотири команди, а всього їх буде 12. За чинного формату на нас чекають 16 груп по три збірні. Якщо це станеться, це призведе до збільшення кількості матчів на турнірі. Їх буде 104 – на 40 більше, ніж у Катарі.

Це рішення допоможе ФІФА виручити додаткові кошти за квитки, але може призвести до подальших конфліктів із клубами та лігами через напружений календар.

Переговори з цього приводу мають відбутися протягом найближчих місяців, а якщо буде винесено рішення про зміну формату, то його оголосять наступного року.

Раніше повідомлялося, що ФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі ЧС-2026.