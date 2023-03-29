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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору Євро-2023, що відбувся 28 березня 2023 року, 19:00.

Збірна України U-19 поступилася національній команді Іспанії (0:4) у матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2023.

Вже у першому таймі команда Сергія Нагорняка пропустила тричі, коли голами відзначились Перес, Аларкон та Родрігес. Потім у середині другого тайму крапку у матчі поставив Кабрера.

Таким чином, Україна не набрала жодного очка та посіла останнє місце у групі, поступившись Люксембургу, Данії та Іспанії, провалив відбірковий етап.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія U-19 — Україна U-19:

Іспанія U-19 — Україна U-19 4:0

Голи: Перес, 3, Аларкон, 7, Родрігес, 22, Кабрера, 59.

Іспанія: Фернандес — Фреснеда, Касас, Ернадіс (Гаррета, 67), Гомес — Ахомах, Ібаньєс (Герреро, 46), Паласіос (Кальво, 80) — Аларкон (Пюжоль, 71), Барбера, Родрігес (Гарсія, 46).

Україна: Барченко — Кітела (Харабара, 61), Слюбик, Удод, Холод, Булеза — Царенко (Черниш, 61), Лосенко (Глущенко, 61), Роспутько (Бенедюк, 83), Сігеєв — Пушкарьов (Александров, 83).

Попередження: Родрігес, Ібаньєс — Пушкарьов, Роспутько.