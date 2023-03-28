Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 27 березня 2023 року, 21:00.
УАФ
28 березня 2023, 10:55
Молодіжна збірна України U-21 у товариському матчі поступилася національній команді Італії (1:3).
Перемогу італійцям принесли забиті м'ячі у виконанні Ловато та Коломбо, який оформив дубль. У складі "синьо-жовтих" єдиний м'яч забив Кащук.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Італія U-21 — Україна U-21:
Італія U-21 — Україна U-21 3:1
Голи: Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 — Кащук, 68.
Італія U-21: Тураті, Околі, Ловато, Пірола, Белланова (П’єроцці, 77), Річчі, Удоджі, Фаджолі, Бове (Фаббіан, 77), Канчельєрі (Орістаніо, 69), Коломбо (Мулаттьєрі, 89).
Україна U-21: Нещерет, Лях, Таловєров, Батагов, Вівчаренко, Михайленко (Очеретько, 69), Бражко, Кащук (Хлань, 69), Криськів, В’юнник (Назаренко, 77), Сікан (Кухаревич, 77).
Попередження: Батагов, Бражко.