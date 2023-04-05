Переобраний президент УЄФА озвучив оновлені рішення.
УЄФА
05 квітня 2023, 18:25
Напередодні Александер Чеферін переобраний президентом УЄФА ще на один термін. Він був єдиним кандидатом на цю посаду.
Як повідомляє журналіст Джонатан Крейн у своєму Twitter-акаунті, Чеферін повідомив рішення УЄФА щодо білорусі та рф у європейських змаганнях.
Білорусі все ще дозволено грати у відбіркових матчах Євро-2024. Але Білорусь позбавили участі на Євро-2025 серед жінок до 19 років.
Щодо іншої країни-терористки під назвою рф, то їх так звана збірна та так звані футбольні команди залишатимуться дискваліфікованими допоки війна в Україні не завершиться.
Раніше повідомлялось, що президента УАФ Павелка переобрали у виконком УЄФА.