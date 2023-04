Напередодні Александер Чеферін переобраний президентом УЄФА ще на один термін. Він був єдиним кандидатом на цю посаду.

Як повідомляє журналіст Джонатан Крейн у своєму Twitter-акаунті, Чеферін повідомив рішення УЄФА щодо білорусі та рф у європейських змаганнях.

Білорусі все ще дозволено грати у відбіркових матчах Євро-2024. Але Білорусь позбавили участі на Євро-2025 серед жінок до 19 років.



Щодо іншої країни-терористки під назвою рф, то їх так звана збірна та так звані футбольні команди залишатимуться дискваліфікованими допоки війна в Україні не завершиться.

Updates from UEFA president Aleksander Ceferin today:



- Belarus still allowed to play Euro 2024 qualifiers (the situation is being "monitored")



- But Belarus has been stripped of the Women's Under-19 Euros in 2025



- Russia and Russian teams to remain banned until the war ends https://t.co/YJQ6QOnHil