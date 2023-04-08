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Керівник європейського футболу став фігурантом журналістського розслідування.

Президент УЄФА Александер Чеферін підозрюється у підробці документів для здобуття своєї нинішньої посади в організації. Про це повідомляє Prava.

За інформацією джерела, словенський функціонер перед переобранням на другий термін подав резюме, яке не відповідає дійсності.

У резюме зазначено, що Чеферін з 2006 до 2011 року був членом ради директорів Олімпії з Любляни.

Зазначається, що ця інформація не відповідає дійсності, тому що на жодному з документів клубу немає його підписів — при цьому видання наводить приклад деяких документів за цей період.

З цієї причини Чеферін не міг бути законно переобраний на другий термін.

Нагадаємо, Чеферін став президентом УЄФА у вересні 2014 року, після чого 5 квітня цього року його переобрали на наступні чотири роки.