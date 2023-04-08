Керівник європейського футболу став фігурантом журналістського розслідування.
Александер Чеферін, Getty Images
08 квітня 2023, 22:56
Президент УЄФА Александер Чеферін підозрюється у підробці документів для здобуття своєї нинішньої посади в організації. Про це повідомляє Prava.
За інформацією джерела, словенський функціонер перед переобранням на другий термін подав резюме, яке не відповідає дійсності.
У резюме зазначено, що Чеферін з 2006 до 2011 року був членом ради директорів Олімпії з Любляни.
Зазначається, що ця інформація не відповідає дійсності, тому що на жодному з документів клубу немає його підписів — при цьому видання наводить приклад деяких документів за цей період.
З цієї причини Чеферін не міг бути законно переобраний на другий термін.
Нагадаємо, Чеферін став президентом УЄФА у вересні 2014 року, після чого 5 квітня цього року його переобрали на наступні чотири роки.