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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 9 травня:

Мадридський Реал та Манчестер Сіті зіграли внічию в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі визначився з напрямком розвитку власної кар’єри — чемпіонат Саудівської Аравії.

Український нападник Андрій Ярмоленко натомість може залишити Аль-Айн.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.