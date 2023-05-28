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Український фахівець зворушливо попрощався із клубом з ОАЕ.

Колишній головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував свій відхід з клубу ОАЕ.

"Дякую всім в Аль-Айні за ці два сезони роботи. Ми пережили разом чудові та складні моменти, і я хотів би подякувати всім, хто пов'язаний з клубом – адміністрацію, персонал, гравців та вболівальників за всі їхні зусилля та підтримку протягом цих двох років, які ми провели разом.

Я бажаю всім в Аль-Айні всього найкращого та багато успіхів у майбутньому!” – написав Ребров на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Ребров очолював Аль-Айн останні два сезони. За цей час українець виграв чемпіонат і Кубок ліги ОАЕ, проте за підсумками цього сезону було друге місце у чемпіонаті та два програні фінали у кубкових турнірах.