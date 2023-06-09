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Черговий успіх нашої команди.

Збірна України в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 року з Socca зустрічалась зі збірною Марокко.

Українська команда зуміла вийти вперед з перевагою у два м'ячі, проте ближче до кінцівки пропустила. Втім, незабаром українці повернули перевагу у два м'ячі, яка й була зафіксована на табло фінальним свистком.

Україна - Марокко 3:1

Голи: Колесніков, 18, Сандецький, 28, Шайдук, 40 — Бахружі, 38

На стадії 1/4 фіналу українська команда зустрінеться з дуже сильним супротивником — збірною командою Бразилії.

Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.