Черговий успіх нашої команди.
Радощі української команди, фото скріншот
09 червня 2023, 21:50
Збірна України в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 року з Socca зустрічалась зі збірною Марокко.
Українська команда зуміла вийти вперед з перевагою у два м'ячі, проте ближче до кінцівки пропустила. Втім, незабаром українці повернули перевагу у два м'ячі, яка й була зафіксована на табло фінальним свистком.
Україна - Марокко 3:1
Голи: Колесніков, 18, Сандецький, 28, Шайдук, 40 — Бахружі, 38
На стадії 1/4 фіналу українська команда зустрінеться з дуже сильним супротивником — збірною командою Бразилії.
Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.