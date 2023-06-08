Футзал

До вашої уваги пряма трансляція матчу збірної України на Socca World Cup 2023.

Сьогодні, 8 червня, відбудеться матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2023 із Socca, у якому між собою зіграють збірні України та Албанії.

До цього протистояння "синьо-жовті" впевнено подолали груповий етап турніру у німецькому місті Ессен, обігравши Єгипет, Казахстан та Лівію із загальною різницею м'ячів 21:4.

Матч Албанія – Україна розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.