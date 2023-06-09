Футзал

Українці продовжують свій шлях на турнірі.

Сьогодні, 9 червня, відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 із Socca, у якому збірна України зустрінеться з національною командою Марокко.

До цього "синьо-жовті" подолали збірну Албанію (2:1) в 1/16 фіналу турніру, а марокканці були сильнішими за Оман (1:0).

Матч Україна – Марокко розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.