Українці продовжують свій шлях на турнірі.
twitter.com/SoccaFed
09 червня 2023, 12:17
Сьогодні, 9 червня, відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 із Socca, у якому збірна України зустрінеться з національною командою Марокко.
До цього "синьо-жовті" подолали збірну Албанію (2:1) в 1/16 фіналу турніру, а марокканці були сильнішими за Оман (1:0).
Матч Україна – Марокко розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.