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ФІФА оголосила подробиці турніру, що зазнає розширення.

Рада ФІФА одноголосно обрала Сполучені Штати господарем Клубного чемпіонату світу, який пройде в новому форматі.

У процесі вибору господаря враховувалися вимоги до інфраструктури та обслуговування, а також ширші стратегічні цілі турніру.

Вже у 2025 році турнір відбудеться у складі 32 команд.

"Рішення було прийнято на основі позиції Сполучених Штатів як визнаного лідера в організації глобальних подій, а також тому, що це дозволить ФІФА максимізувати синергію з проведенням Чемпіонату світу з футболу 2026 на користь обох турнірів і розвитку футболу в регіоні Північної Америки. Наступним кроком ФІФА буде співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами, щоб остаточно визначити дати, місця проведення та розклад матчів цього нового турніру", - йдеться у заяві організації.

"Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року стане вершиною елітного професійного чоловічого клубного футболу, і завдяки наявності необхідної інфраструктури разом із величезним інтересом місцевих жителів Сполучені Штати є ідеальним місцем проведення цього нового глобального турніру", — сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФІФА презентувала логотип чемпіонату світу-2026.