Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу луганська Зоря зустрінеться з польською Ресовією.

Це буде перший матч для луганської команди на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

Також додамо, що сьогодні Зоря оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ненад Лалатович, який замінив Патріка ван Леувена, який очолив Шахтар.

Матч відбудеться сьогодні, 4 липня, о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялося, що склад Ресовії поповнив українець Гліб Бухал.