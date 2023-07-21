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Для підопічних Луїша Каштру це друга розгромна поразка поспіль.

Команди продовжують підготовку до старту нового сезону і в черговому контрольному матчі саудівський Ан-Наср розгромно поступився португальській Бенфіці з рахунком 1:4.

У складі "орлів" результативними ударами відзначилися новачок Анхель Ді Марія та Андреас Шельдеруп, а Гонсалу Рамуш оформив дубль. У складі саудитів єдиний м'яч забив Халід Аль-Ганнам.

Португальська зірка Кріштіану Роналду вийшла на поле у стартовому складі, але результативними діями не відзначилася. Кріштіану був замінений на 84 хвилині зустрічі.

Зазначимо, що для Ан-Насра, який нещодавно очолив колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру, це друга розгромна поразка поспіль — до цього саудити поступилися іспанській Сельті (0:5).

Свій наступний спаринг Ан-Наср проведе проти ПСЖ. Гра відбудеться 25 липня. Бенфіка, у свою чергу, зіграє проти Сельти – сьогодні, 21 липня.