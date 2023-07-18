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Португальська зірка задоволена своїм переїздом до Саудівської Аравії.

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що більше не повернеться до європейського футболу.

"Я не повернуся до європейського футболу, двері повністю зачинені. Мені 38 років, і європейський футбол сильно втратив у якості. Тільки АПЛ набагато випереджає всі інші ліги", — наводить слова Роналду інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ан-Насру у січні 2023 року. З того часу він провів 16 матчів, у яких забив 14 голів та віддав два асисти.

Раніше Роналду прокоментував свій період виступів за туринський Ювентус.