Северная Америка

Відбувся довгоочікуваний трансфер.

Інтер Маямі продовжує збирати колишніх зірок Барселони та оголосив про черговий трансфер, який вже довгий час чекали.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, новачком команди став Хорді Альба. Іспанець перейшов на правах вільного агента.

Стверджується, що сторони підписали угоду строком на рік.

Минулого сезону Альба провів 30 поєдинків за Барселону, в яких забив два м'ячі та віддав шість асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі переконує Суареса перейти в Інтер Маямі.