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Відбулися два поєдинки у групі Н.

У четвер, 3 серпня, відбулися завершальні матчі групового етапу жіночого чемпіонату світу-2023.

У групі Н між собою грали Марокко та Колумбія. Паралельно Німеччина зустрічалась зі збірною Південної Кореї.

Німкені не змогли обіграти кореянок та посіли третє місце в групі. Збірна Південної Кореї, набравши лише один бал в трьох матчах, також залишає турнір.

Південна Корея — Німеччина 1:1

Голи: Чо Су-Хун, 6 — Попп, 42.

Тим часом марокканки обіграли колумбійок завдяки голу Лаймарі наприкінці першого тайму. Обидва колективи набрали по 6 очок, проте збірна Колумбії завдяки додатковим показникам фінішувала першою.

Марокко — Колумбія 1:0

Гол: Лаймарі, 45+4.

В 1/8 фіналу колумбійки зіграють з Ямайкою, а марокканки протистоятимуть француженкам. Обидва матчі відбудуться 8 серпня.