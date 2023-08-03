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Відразу кілька фаворитів залишили турнір, вилетівши за підсумками групової стадії.

Сьогодні, 3 серпня, завершилися заключні матчі групового етапу жіночого чемпіонату 2023 року, що проходить в Австралії та Новій Зеландії.

За підсумками групової стадії 16 із 32 національних команд пробилися до плей-оф, де зіграють до 1/8 фіналу.

Пари 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023 виглядають так:

5 серпня

Швейцарія — Іспанія

Японія — Норвегія

6 серпня

Нідерланди – Південна Африка

Швеція — США

7 серпня

Англія — Нігерія

Австралія — Данія

8 серпня

Колумбія — Ямайка

Франція — Марокко

Матчі цієї стадії турніру пройдуть з 5 по 8 серпня.

Нагадаємо, фінал жіночого мундіалю заплановано на 20 серпня.