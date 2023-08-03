Відразу кілька фаворитів залишили турнір, вилетівши за підсумками групової стадії.
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03 серпня 2023, 16:18
Сьогодні, 3 серпня, завершилися заключні матчі групового етапу жіночого чемпіонату 2023 року, що проходить в Австралії та Новій Зеландії.
За підсумками групової стадії 16 із 32 національних команд пробилися до плей-оф, де зіграють до 1/8 фіналу.
Пари 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023 виглядають так:
5 серпня
Швейцарія — Іспанія
Японія — Норвегія
6 серпня
Нідерланди – Південна Африка
Швеція — США
7 серпня
Англія — Нігерія
Австралія — Данія
8 серпня
Колумбія — Ямайка
Франція — Марокко
Матчі цієї стадії турніру пройдуть з 5 по 8 серпня.
Нагадаємо, фінал жіночого мундіалю заплановано на 20 серпня.