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У фіналі турніру команда португальської зірки зіграє проти переможця пари Аль-Хіляль — Аль-Шабаб.

Ан-Наср у півфінальному матчі арабської Ліги чемпіонів здобув мінімальну перемогу над Аль-Шортою з рахунком 1:0 та вийшов у фінал турніру.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли головна зірка Ан-Насра Кріштіану Роналду реалізував пенальті.

Також зазначимо, що на 31 хвилині 38-річний португалець забив з гри, але його гол скасували через офсайд.

Нинішнього сезону Роналду провів п'ять поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.

Таким чином Ан-Наср пройшов у фінал арабської Ліги чемпіонів, де зіграє проти переможця пари Аль-Хіляль — Аль-Шабаб. Їхня гра відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.