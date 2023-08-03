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Португалець урятував свою команду від поразки.

Ан-Наср у матчі третього туру групового етапу арабської Ліги чемпіонів поділив очки із Замалеком. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 53 хвилині, коли у складі господарів результативним ударом з пенальті відзначився Зізо.

Проте останнє слово було за гостями, коли на 87 хвилині голом відзначився Кріштіану Роналду. Для 38-річного португальця це другий гол у двох останніх матчах.

Таким чином, Ан-Наср посів друге місце у групі та вийшов у чвертьфінал турніру, де зіграє проти марокканської Раджи, яка у своїй групі виграла всі три матчі. Матч відбудеться 6 серпня.