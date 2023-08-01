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Для португальського форварда це був 145 гол головою в офіційних поєдинках.

Ан-Наср у матчі Клубного кубка арабських чемпіонів впевнено обіграв Монастир (4:1).

У цьому матчі результативним ударом головою відзначився нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду.

За інформацією Goal.com, для 38-річного португальця це був 145 гол головою в офіційних поєдинках, і це новий рекорд світового футболу.

За цим показником Роналду обійшов німецького форварда Герда Мюллера, який забив 144 м'ячі головою. Трійку найкращих доповнює іспанець Карлос Сантільяна – 125 забитих м'ячів.

Нагадаємо, Роналду виступає за Ан-Наср із січня 2023 року, а його контракт із саудівським клубом розрахований до 2025 року.