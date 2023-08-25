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Завершився матч між аравійськими командами.

В рамках поєдинку третього тура елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср грав на виїзді проти Аль-Фатеха.

Гості відправили у ворота супротивника п'ять м'ячів, натомість не пропустивши жодного.

Хет-триком у складі Ан-Насра відзначився Кріштіану Роналду. Ткож на рахунку португальця асист п'ятою на Мане, який записав на себе дубль.

Зазначимо, що також у складі Ан-Насра грали Брозович, Отавіу та Ляпорт.

Аль-Фатех — Аль-Наср 0:5

Голи: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

Аль-Фатех - Аль-Наср 0:1

MANE WHAT A GOAL RONALDO WHAT AN INSANE PASS!!!!!!!!pic.twitter.com/xqzn7kO2nR — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 25, 2023

Аль-Фатех - Аль-Наср 0:2

CRISTIANO RONALDO’S GOALLLLLLLL



HE CAN’T STOP SCORINGGGGG 🐐 pic.twitter.com/Ksgf9yhaQr — aurora (@cr7stianos) August 25, 2023

Аль-Фатех - Аль-Наср 0:3

CRISTIANO RONALDO BRACEEEEEEEE



SIMPLY THE GOAT 🐐 pic.twitter.com/wrtxzesz7Q — aurora (@cr7stianos) August 25, 2023

Аль-Фатех - Аль-Наср 0:4

🚨🚨| GOAL: Sadio Mane has a brace.



Al-Fateh 0-4 Al Nassr



pic.twitter.com/TOgYjJRp9A — CentreGoals. (@centregoals) August 25, 2023

Аль-Фатех - Аль-Наср 0:5