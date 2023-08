В рамках поєдинку третього тура елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср грав на виїзді проти Аль-Фатеха.

Гості відправили у ворота супротивника п'ять м'ячів, натомість не пропустивши жодного.

Хет-триком у складі Ан-Насра відзначився Кріштіану Роналду. Ткож на рахунку португальця асист п'ятою на Мане, який записав на себе дубль.

Зазначимо, що також у складі Ан-Насра грали Брозович, Отавіу та Ляпорт.

Аль-Фатех — Аль-Наср 0:5

Голи: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

MANE WHAT A GOAL RONALDO WHAT AN INSANE PASS!!!!!!!!pic.twitter.com/xqzn7kO2nR