Завершився матч між аравійськими командами.
Кріштіану Роналду, getty images
25 серпня 2023, 23:12
В рамках поєдинку третього тура елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср грав на виїзді проти Аль-Фатеха.
Гості відправили у ворота супротивника п'ять м'ячів, натомість не пропустивши жодного.
Хет-триком у складі Ан-Насра відзначився Кріштіану Роналду. Ткож на рахунку португальця асист п'ятою на Мане, який записав на себе дубль.
Зазначимо, що також у складі Ан-Насра грали Брозович, Отавіу та Ляпорт.
Аль-Фатех — Аль-Наср 0:5
Голи: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6
Аль-Фатех - Аль-Наср 0:1
Аль-Фатех - Аль-Наср 0:2
Аль-Фатех - Аль-Наср 0:3
Аль-Фатех - Аль-Наср 0:4
Аль-Фатех - Аль-Наср 0:5