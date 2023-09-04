Голкіпер "червоних дияволів" поділився своїми думками після повернення до збірної Камеруну.
Андре Онана, Getty Images
04 вересня 2023, 14:41
Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана прокоментував своє повернення до збірної Камеруну напередодні кваліфікації Кубка африканських націй.
"У світі футболу, як і в житті, трапляються моменти, коли треба робити вибір. В останні місяці я зіткнувся з труднощами, несправедливістю та маніпуляціями. Проте моя непохитна любов і прихильність до моєї батьківщини, Камеруну, залишаються незмінними.
Моє бажання представляти свою країну ніколи не зникало з самої юності, і це прагнення залишається невід’ємною частиною моєї особистості. Ніщо і ніхто не може похитнути це переконання.
Я відповідаю на заклик моєї нації з непохитною впевненістю, усвідомлюючи, що моє повернення має на меті не лише втілити в життя мою мрію, але й виправдати очікування та підтримку камерунців, які заслуговують мати національну команду, що прагне сяяти.
Зіткнувшись із маніпуляціями, брехнею та зловживанням владою, я вирішив залишатися вірним своєму ідеалу, з гордістю представляючи країну, яка заслуговує нашої щирої відданості. Настав час об’єднатися, працювати в злагоді для нашого спільного блага: Камеруну.
Я хотів би привітати уряд, який невпинно працює над розбудовою Камеруну. Мої великі думки присвячені людям Камеруну, яким я щиро дякую за підтримку і яких я з нетерпінням чекаю знову побачити.
Час покаже, чи були правильними наші вчинки та стане найкращим суддею. Моя вірність Камеруну залишається непохитною, і я сповнений рішучості зіграти свою роль у його процвітанні.
Тож до зустрічі 12 вересня в Гаруа на матчі кваліфікації до Кубка африканських націй", – написав Онана у своєму твіттері.
Нагадаємо, що у Онана виник конфлікт з головним тренером Рігобером Сонгом щодо стилю гри на минулому ЧС-2022, через що Андре був усунений та залишив розташування команди після першого туру групового етапу.
У найближчому матчі в рамках кваліфікації КАН Камерун зіграє проти Бурунді. Гра відбудеться 12 вересня.