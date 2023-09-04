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Голкіпер "червоних дияволів" поділився своїми думками після повернення до збірної Камеруну.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана прокоментував своє повернення до збірної Камеруну напередодні кваліфікації Кубка африканських націй.

"У світі футболу, як і в житті, трапляються моменти, коли треба робити вибір. В останні місяці я зіткнувся з труднощами, несправедливістю та маніпуляціями. Проте моя непохитна любов і прихильність до моєї батьківщини, Камеруну, залишаються незмінними.

Моє бажання представляти свою країну ніколи не зникало з самої юності, і це прагнення залишається невід’ємною частиною моєї особистості. Ніщо і ніхто не може похитнути це переконання.

Я відповідаю на заклик моєї нації з непохитною впевненістю, усвідомлюючи, що моє повернення має на меті не лише втілити в життя мою мрію, але й виправдати очікування та підтримку камерунців, які заслуговують мати національну команду, що прагне сяяти.

Зіткнувшись із маніпуляціями, брехнею та зловживанням владою, я вирішив залишатися вірним своєму ідеалу, з гордістю представляючи країну, яка заслуговує нашої щирої відданості. Настав час об’єднатися, працювати в злагоді для нашого спільного блага: Камеруну.

Я хотів би привітати уряд, який невпинно працює над розбудовою Камеруну. Мої великі думки присвячені людям Камеруну, яким я щиро дякую за підтримку і яких я з нетерпінням чекаю знову побачити.

Час покаже, чи були правильними наші вчинки та стане найкращим суддею. Моя вірність Камеруну залишається непохитною, і я сповнений рішучості зіграти свою роль у його процвітанні.

Тож до зустрічі 12 вересня в Гаруа на матчі кваліфікації до Кубка африканських націй", – написав Онана у своєму твіттері.

Нагадаємо, що у Онана виник конфлікт з головним тренером Рігобером Сонгом щодо стилю гри на минулому ЧС-2022, через що Андре був усунений та залишив розташування команди після першого туру групового етапу.

У найближчому матчі в рамках кваліфікації КАН Камерун зіграє проти Бурунді. Гра відбудеться 12 вересня.