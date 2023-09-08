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Мессі відреагував на першу перемогу збірної Аргентини у кваліфікації ЧС-2026.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу своєї команди у стартовому матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Еквадору (1:0), у якому він відзначився переможним голом.

"Ми знаємо, що на нас чекають складні ігри у кваліфікації. В Еквадорі дуже хороші гравці, вони знають, що роблять, і дуже хороші фізично. Це була дуже важка гра. Я трохи втомився, але почуваюся добре.

Нещодавно ми стали чемпіонами світу, але ми маємо продовжувати боротися та готуватися до наступного ЧС. Усі хочуть перемогти Аргентину, а тепер, коли ми стали чемпіонами, ще більше", — наводить слова Мессі прес-служба збірної Аргентини.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Еквадор.