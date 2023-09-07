Северная Америка

Український захисник поділився своїми думками про зіркових новачків Інтера Маямі.

Захисник Інтера Маямі Сергій Кривцов прокоментував прихід зіркових новачків — Ліонеля Мессі, Хорді Альби та Серхіо Бускетса — до складу американського клубу МЛС.

"Вони всі прості хлопці. І Альба, і Бускетс, і Лео. Всі прості хлопці, дуже скромні. Думаю, що завдяки цьому вихованню вони такі великі футболісти.

Президент (Девід Бекхем – прим.) теж дуже комунікабельний, дуже сучасний. Завжди дає настанови перед грою, після гри. Заходить до роздягальні, всіх вітає. Так і повинно бути у великих клубах.

Бекхем відчувається як функціонер. Навіть більше бізнесмен, мабуть. Я вже не дивлюся на нього як на спортсмена чи футболіста. Він – співвласник клубу і дуже добре справляється з цією роллю", - сказав Кривцов в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Після 25 ігор Інтер Маямі набрав 25 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.